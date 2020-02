Produkte, Rezepte oder Video Content: Icons bei Google Bilder geben Insights zur Quelle

Wer bei Google Images auf Bildersuche ist, könnte sich auch dafür interessieren, aus welchen Kontexten diese Bilder stammen. Daher wird Google bald neue Icons in den einzelnen Bildern anzeigen, die eine Differenzierung der Quellen möglich machen. Dafür müssen andere Angaben allerdings weichen.

Auch für Online Shops könnte die Änderung bei Google Images von Vorteil sein. Denn Google wird in der Bildersuche via Icon die Unterscheidung anzeigen, ob ein Bild aus einem Rezeptbeitrag, aus einem Video oder von einem Marktplatz stammt. Wer beispielsweise konkret nach Kaufinspiration sucht, könnte so direkt auf Bilder klicken, die von Produktseiten stammen und dem entsprechenden Shop einen Besuch abstatten.

Wie der Tweet von Googles SearchLiaison Twitter Account deutlich macht, ermöglicht ein Hovern über die Icons eine Anzeige mit Text wie „Produkt“, „Rezept“ oder der Videolänge.

Later this week, Google Images will show new icons on desktop that provide useful information to indicate if images lead to pages with products for sale, recipes or video content. Mousing-over icons expands them to show the icons with text or length of video…. pic.twitter.com/RrbGnk27iq

Die Icons sollen im Laufe der Woche für alle User auf Desktop verfügbar sein; bisher sind sie in unserem Test noch nicht aufgetreten.

Bislang werden Usern, die nach Zusatzinformationen für die Bilder bei Google suchen, beim Hovern über ein Bild die Bildabmessungen angezeigt. Diese Anzeige soll mit der Einführung der neuen Icons verschwinden. Allerdings sollen sie dann sichtbar bleiben, wenn ein Hovern über das Bild stattfindet, sobald ein Thumbnail ausgewählt wurde.

As part of this change, image dimensions that currently appear for mouse-over on Google Images thumbnails will be removed. These can still be accessed by mousing-over the image in the information display that appears when a thumbnail is selected…. pic.twitter.com/AcI8rSe49m