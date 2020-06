Vom Inspirationsnetzwerk zur E-Commerce-Plattform? Das könnte man bei Pinterest vermuten, denn die Plattform launchte erneut ein Shopping Feature: Den Shop Tab für die visuelle Suche im Lens Tool. So wird es für User noch einfacher, das gewünschte Produkt mithilfe von Bildern zu finden. Pinterest erklärte auf dem eigenen Blog, wie der Shop Tab funktioniert:

Just click the camera in the search bar, snap or upload a photo, and see a “Shop” tab with a feed of shoppable Pins based on the in-stock products we’ve identified in that image. Every Product Pin links directly to the checkout page on the retailer’s site.