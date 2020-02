Pinterest launcht Lite Version: Bessere User Experience durch geringen Datenverbrauch

Pinterest erfreut sich längst nicht mehr nur in den USA einer großen Beliebtheit, sondern weltweit. Besonders auf dem europäischen Markt steigen die Nutzerzahlen, ganz vorne mit dabei sind Frankreich, das Vereinigte Königreich, Deutschland und Italien. Als Reaktion auf das globale Wachstum veröffentlichte Pinterest nun eine Lite-Version seiner App für Android User weltweit.

Bereits im Oktober letzten Jahres wurde Pinterest Lite in Ländern Süd- und Zentralamerikas ausgerollt, darunter Peru, Argentinien, Kolumbien, Chile und Mexiko. Nun folgte der globale Launch. Pinterest selbst schreibt über die abgespeckte Form der normalen App:

Pinterest Lite offers most of the features of the Pinterest app, while taking up less space on your device, and can download more quickly in places with slower internet connection.