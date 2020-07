Pinterest Guide: So geht Pin Marketing 2020

In einem neuen Guide gibt Pinterest Tipps für Advertiser und Marketer. Die Plattform läuft seit Jahren von Werbetreibenden etwas vernachlässigt neben Facebook, Google und Co. her. Dabei bieten sich dort die Chance, die eigene Zielgruppe im perfekten Moment abzuholen. Pinterest sieht sich nicht als soziales Netzwerk, sondern als Plattform zum Entdecken, Stöbern und Inspiration finden. Damit bietet es die perfekte Umgebung für kreative Ads:

Most people use Pinterest to decide their next purchase and start their search early. When they’re browsing. When they’re still undecided on what they want. When they’re looking for inspiration to help guide them as they start to make their decisions. That’s why 97% of the top searches on Pinterest are non-branded. That means that people come looking for something in particular but not a brand in particular – yet.