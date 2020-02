„Parasitäre App“: Reddit-CEO Steve Huffmann warnt vor der Installation von TikTok

TikTok erlebte im vergangenen Jahr einen kometenhaften Aufstieg. Gerade junge Leute sind immer mehr auf der Plattform unterwegs. Und mit gut 800 Millionen Usern zählt TikTok zu einer der derzeit beliebtesten Apps weltweit. Trotz des enormen Erfolgs hat die Kurzvideo-App einen bekannten Kritiker: Reddit CEO und -Mitgründer Steve Huffman. Während einer Diskussionsrunde auf der Konferenz „Social 2030″ nannte er TikTok parasitär. Denn laut Huffman höre die App immer mit und die Fingerabdruck-Technologie sei beängstigend. Auf der Bühne sagte er:

Maybe I’m going to regret this, but I can’t even get to that level of thinking with them. Because I look at that app as so fundamentally parasitic, that it’s always listening, the fingerprinting technology they use is truly terrifying, and I could not bring myself to install an app like that on my phone.