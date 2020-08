Neue Paid-Events-Optionen auf Facebook

Facebook erweitert sein Angebots-Portfolio und ergänzt Paid-Online-Events-Optionen. Mit diesen bieten sich für Unternehmen neue Möglichkeiten, trotz der Coronapandemie Umsatz mit Events zu generieren. In den vergangenen Monaten hatten viele Unternehmen vermehrt auf Online Events gesetzt, um sich mit ihren (potentiellen) Kunden zu vernetzen. Über Paid Online Events lassen diese sich an einem Ort planen, bewerben und durchführen. Auch die Bezahlung läuft für User direkt über die App ab:

Today we’re launching the ability for businesses, creators, educators and media publishers to earn money from online events on Facebook. Now Page owners can create an online event, set a price, promote the event, collect payment and host the event, all in one place.

Unternehmen, Creator und Media Publisher können demnach ab sofort eigene monetarisierbare Online Events auf Facebook abhalten. Die Bezahlung läuft dabei direkt über die App ab. In 20 Ländern soll die Option vorerst verfügbar für die Seiten sein, die den Monetarisierungsrichtlinien für Partner entsprechen. Das generierte Einkommen soll anfangs zu 100 Prozent an die Veranstalter gehen. Nur Apple streicht einen Teil der Einnahmen über den App Store ein, wenn der Prozess über iOS läuft:

For transactions on the web, and on Android in countries where we have rolled out Facebook Pay, small businesses will keep 100% of the revenue they generate from paid online events. We asked Apple to reduce its 30% App Store tax or allow us to offer Facebook Pay so we could absorb all costs for businesses struggling during COVID-19. Unfortunately, they dismissed both our requests and SMBs will only be paid 70% of their hard-earned revenue.