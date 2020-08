© Hello Im Nik - Unsplash

Oracle verkündete, dass Interesse an einem Kauf der TikTok App besteht. Das berichtete die Financial Times. Damit könnte nicht nur Microsoft, sondern auch Twitter einen ernsthaften Konkurrenten im Rennen um die beliebte Kurzvideo-App bekommen. Den Berichten des News-Portals zufolge stehe der Tech-Riese Oracle bereits mit ByteDance – dem Unternehmen hinter TikTok – in Verhandlungen. Dabei geht es um die Übernahme der App in den USA, Kanada, Australien und Neuseeland.

Unterstützt Trump den Verkauf von TikTok an Oracle?

Die chinesische Social-Media-Plattform steht in den Vereinigten Saaten gehörig unter Druck. US-Präsident Donald Trump erließ eine Verfügung, die einen Verkauf von TikTok bis zum 15. September anordnet. Ansonsten würde die Kurzvideo-App in den USA verboten werden. Nachdem Microsoft bereits sehr früh Interesse bekundete, stieg der Kurznachrichtendienst Twitter ebenfalls in die Verhandlungen mit ByteDance ein. Nun folgt Oracle. Mitgründer Larry Ellison ist einer der wenigen US-Tech-Milliardäre, die Trump offen unterstützen. Ob das Staatsoberhaupt den Verkauf an das Unternehmen daher durch weitere Verhandlungsverbote mit dem chinesischen Konzern fördern wird, ist bisher unklar.

ByteDance gab bis jetzt keine Angaben zu einem Kaufpreis heraus. Allerdings ist TikTok nach Schätzungen von Experten mittlerweile 30 Millionen US-Dollar wert.