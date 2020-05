Unternehmen können jetzt Online-Only-Angebote bei Google My Business integrieren

Online-Angebote gewinnen während der Coronapandemie in immer mehr Kontexten an Gewicht. Daher ist es für Unternehmen nicht nur wichtig, ein digital verfügbares Angebot zu haben, sondern auch, dieses Angebot wirksam zu kommunizieren. Insbesondere für lokale Unternehmen eignet sich Google My Business (GMB), um aktuelle Informationen und Angebotsoptionen zu teilen. Bei GMB können User nun auch verfügbare Online-Kurse anzeigen – und eine prominente Buchungsoption integrieren.

Seit Beginn der Coronakrise hat sich Google darum bemüht, Unternehmen dabei zu unterstützen, in dieser schwierigen Zeit wettbewerbsfähig zu bleiben und entsprechende Updates zu ihrem Business teilen zu können. So bietet Google Usern die Möglichkeit, Unternehmen als „vorübergehend geschlossen“ im Listing bei Google My Business zu markieren. Außerdem ist es inzwischen möglich, diverse Updates über das Listing zu teilen, beispielsweise veränderte Öffnungszeiten, Außer-Haus-Lieferoptionen, Informationen zu Hygienemaßnahmen oder auch Supportanfragen. In diesem Kontex hatte Google jüngst ebenfalls ermöglicht, über Google My Business Links zum Gutescheinkauf beim Unternehmen zu integrieren oder Spendenaufrufe zu starten.

Nun verkündet das Suchmaschinenunternehmen, dass weitere Maßnahmen für GMB eingeführt werden. Die Suchanfragen zu „Wie kann ich einem lokalen Unternehmen helfen?“ erreichten im März ein Allzeithoch und sind seit Februar um 700 Prozent angestiegen. Daher wird Google Usern ermöglichen, Geschäfte aus der Umgebung über die Suche oder Maps (das heißt, auch über die Business-Profile) ausfindig zu machen und zu prüfen, ob diese Supportanfragen gestellt haben. Wenn sie beispielsweise Spendenaufrufe in ihrem Listing integriert haben, ist die Hilfe über Googles Suche mit wenigen Klicks möglich.

Als eine besonders hilfreiche neue Option bei Google My Business dürfte unterdessen die Möglichkeit gelten, neue Attribute im Google My Business Listing zu integrieren. Bei diesen Attributen handelt es sich um die folgenden:

Verfizierte Accounts können diese bereits bei GMB einstellen; in den kommenden Wochen werden die Angaben dann über die Suche und Maps auch in den Business-Profilen zu sehen sein. Damit die User diese Angebote möglichst einfach und reibungslos wahrnehmen können, hatte Google das Feature „Mit Google reservieren“ eingeführt. Millionen von Menschen haben darüber bereits Termine bei Friseursalons gebucht oder Tische in Restaurants bestellt. Nun wird das Feature erweitert, sodass Buchungen für Online-Angebote mit einem schnellen Klick möglich gemacht werden. Die bisherigen 100 Reserve-Partner werden im ersten Testlauf um Unternehmen wie Booksy, Regis, WellnessLiving und Zooty ergänzt.

Angaben zur Zahlung und zum Zugang zu Online-Kursen und -Terminen lassen sich via GMB ebenso machen. Diese Updates vonseiten Googles sollen den lokalen Unternehmen helfen, ihr Geschäft trotz der Krise aufrechtzuerhalten, wenn möglich über digitale Wege.

