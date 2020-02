Trotz wachsender Nutzerzahlen: Spotify schreibt weiterhin rote Zahlen

Trotz Konkurrenz von Amazon Music und Apple bleibt Spotify der Marktführer bei den Musikstreamingdiensten. Das zeigen nun die Umsatzzahlen des Unternehmens. Die Anzahl der Premium-Abonnenten nahm zu und die Nutzerzahlen übertreffen die Erwartungen des Streamingkonzerns. Trotzdem macht Spotify immer noch Verluste. Zwar steigen die Umsätze, allerdings hat sich der Nettoverlust mit 186 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt. 2018 verzeichnete der Streamingdienst noch einen Nettoverlust von circa 70, 8 Millionen Euro.

Spotify kam im vierten Quartal auf ganze 271 Millionen Zuhörer und übertraf damit sogar knapp das Ziel von 270 Millionen Usern. Im Jahresvergleich kommt Spotify damit auf ein Zuwachs von 31 Prozent. Die Zahl der Premium-Abonnenten nahm dabei um 29 Prozent zu. Mittlerweile nutzen also 124 Millionen User Spotify in der Premium Version. Der Großteil der Zuhörer greift demnach immer noch auf die kostenfreie Variante zurück und nimmt Werbung und eingeschränkte Funktionen in Kauf. In dem Bericht wird außerdem dargelegt, dass Podcasts weiterhin auf der Musik-Plattform boomen:

We continue to see exponential growth in podcast consumption. More than 16% of our Total MAUs (monthly active user, Anm. d. Redaktion) now engage with Podcast content, and consumption hours in Q4 have grown nearly 200% Y/Y.