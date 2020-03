NEW WORK EXPERIENCE 2020 – Europas größte Konferenz zur Zukunft der Arbeit Ein Beitrag von Sponsored teilen teilen teilen teilen

Unter dem Motto „make it work“ fokussiert die diesjährige NWX am 10. Juni in Hamburg Praxisanwendungen für neue Arbeitsmodelle. [Anzeige]

Die New Work Experience in der Elbphilharmonie in Hamburg, © NWX