Video Ads oder kurze Clips zu erstellen, stellt für viele Unternehmen eine Herausforderung dar. Oft fehlen die Ressourcen, um regelmäßig guten Video Content zu produzieren. Besonders jetzt, da Videodrehs aufgrund des Coronavirus nicht mehr möglich sind. Gleichzeitig erfordert die Situation aber einen umso besseren und engeren Kontakt zu Kunden, beziehungsweise eine überzeugende Neukundenansprache. Ein neues Video Tool von YouTube soll hier Abhilfe schaffen. Der Video Builder befindet sich derzeit in der Betaphase, Unternehmen können ihn jedoch bereits testen.

Mit dem YouTube Video Builder sollen ganz einfach sechs- oder fünzehnsekündige Clips erstellt werden. Diese können von Unternehmen gebrandet werden und beruhen, sofern nach Anleitung des Tools erstellt, auf YouTubes Standards für erfolgreiche Videowerbung. Einige Bilder, Call to Actions und Musik aus YouTubes Library sollen genügen, um überzeugende Short Videos zu erstellen. In einem Video erklärt YouTube die Benutzung.

YouTube machte die Betaversion des Video Builders früher verfügbar, um Unternehmen durch Coronazeiten zu helfen. Gerade jetzt sei Kommunikation wichtig und mit Videos könne diese am einfachsten aufrecht erhalten werden, erklärt YouTube:

Because businesses of all sizes are strapped for time and resources and in-person video shoots are no longer practical in many countries, we are accelerating the next stage of Video Builder availability. With this tool, any business who needs a video can create one that helps connect with their customers and keep them informed – whether through an advertising campaign, website or email.