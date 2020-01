Neuer Umsatzrekord: Apples Quartalszahlen übertreffen Erwartungen

Am gestrigen Dienstag nach Börsenschluss legte Apple deutlich bessere Quartalszahlen vor als erwartet, wie unter anderem TechCrunch berichtet. Für das vergangene letzte Quartal 2019 meldete der Elektronikkonzern ein Umsatzplus um neun Prozent auf 91,8 Milliarden US-Dollar und stellt damit einen neuen Rekord auf. Besonders iPhones und neue Dienstleistungen ließen den Umsatz steigen. Experten schätzten diesen im Vorfeld auf etwa 88,5 Milliarden US-Dollar.

Nun trägt traditionell das Weihnachtsgeschäft stark zur Umsatzentwicklung im letzten Quartal des Jahres bei. Mit dem neuen Umsatzrekord von Apple wurde bis zur Veröffentlichung der Zahlen jedoch nicht gerechnet. Der Gewinn des Unternehmens betrug demnach 22,2 Milliarden US-Dollar. Im Vorjahr waren es noch 84,3 Milliarden US-Dollar Umsatz und 19,9 Milliarden Gewinn gewesen.

We are thrilled to report Apple’s highest quarterly revenue ever, fueled by strong demand for our iPhone 11 and iPhone 11 Pro models, and all-time records for Services and Wearables,