Neuer Rankingfaktor bei Google: Page Experience stellt User in den Mittelpunkt

Introducing upcoming ranking signals for Google Search based on various aspects of page experience–combining Core Web Vitals and previous UX-related signals. Read our pre-announcement https://t.co/L3IrB2dOnM

Auf diese Weise möchte Google eine holistische Darstellung der Page Experience ermöglichen und so die Erfahrungen der User optimieren. Darauf müssen sich die Webmaster einstellen. Denn wenn beispielsweise ein Formular beim Laden für den User „verrutscht“, sodass er eventuell den falschen Button klickt, könnte sich das bald negativ auf das Ranking auswirken.

Google plant darüber hinaus, jährlich neue auf der Experience der User basierende Signale für das Ranking zu ermitteln und für die SEO relevant zu machen.

Aktuelle Signale für die Page Experience, © Google

Page Experience wird nur einer von vielen Rankingfaktoren sein

Obwohl die Erfahrung eines Users auf einer Seite extrem relevant für die Suchmaschine und für die User selbst ist, wird der Faktor Page Experience nur einer von vielen sein, die für Google beim Ranking zählen. Um aber in diesem Kontext up to date zu bleiben, hat Google Tools wie Lighthouse oder Page Speed Insights für die Core Web Vitals geupdatet. Zudem findet sich in der Search Console nun ein entsprechender Core Veb Vitals Report.

Google gibt an, dass beim Ranking letztlich immer Seiten bevorzugt werden, die insgesamt die besten und passendsten Informationen liefern. Haben Seiten jedoch qualitativ und kontextuell vergleichbaren Content, kann die Page Experience den Ausschlag für ein besseres Ranking geben. Das wird auch für die mobile Suche relevant werden, denn die Page Experience wird für die Top Stories als Faktor gelten. Noch interessanter für Publisher ist in dem Kontext: Um bei der mobilen Suche in den Top Stories zu landen, müssen Stories nicht mehr als AMP veröffentlicht werden.

Google wird die Webmaster zu gegebener Zeit unterrichten, wann der offizielle Roll-out tatsächlich stattfindet. Bis dahin können diese sich bereits auf den Faktor Page Experience einstellen, indem sie die UX ihrer Seiten schon jetzt bestmöglich gestalten. Das sollte ohnehin das Ziel einer guten und kontinuierlichen SEO sein. Immerhin entscheidet letztlich der User über den Traffic; und darauf reagiert auch Google als Suchmaschine für die User.