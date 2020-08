Neue Video Analytics für YouTube Videos und Stories

Im Creator Studio Dashboard von YouTube finden die User jetzt einige Updates vor. Im aktuellen Creator Insider Video wurden die Neuerungen, die insbesondere auf Feedback der Creator zurückgehen, vorgestellt. Im Fokus stehen dabei ein deutlich erkennbarer Performance-Indikator in Echtzeit und konkrete Insights zu den YouTube Stories.

Social Media Today berichtet von den Updates bei YouTubes Creator Studio, die YouTubes Programm-Manager Abhinav Singh im Creator Insider Video thematisiert. Ins Auge fallen dürfte den Creatorn vor allem das neue Layout. Denn Singh betont:

We heard from a lot of you in the feedback that it currently looks too small, so we added a ‚See More‘ button that will enable you to look at your video’s real-time views in full-screen.