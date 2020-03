Test bei Instagram: Neue Discover-Funktion könnte Reichweite bedeutend erhöhen

Instagram basiert darauf, dass User andere User finden und ihnen folgen. So sehen viele Menschen interessanten Content und verbringen mehr Zeit in der App. Wenn alle Accounts nur zehn anderen Accounts folgen würden, wäre ihr News Feed vergleichsweise leer und schnell durchgescrollt. Demnach sind auch in der App diverse Mechanismen eingebaut, die User dazu verleiten, weiteren Accounts zu folgen. Eine neue Discover-Funktion befindet sich derzeit im Test und könnte besonders für Unternehmen und Marken interessant werden.

Reverse Engineerin Jane Manchun Wong entdeckte die ersten Tests Instagrams, die auf das neue „Discover Accounts“ Feature hinweisen. Dieses könnte sich in Zukunft dort befinden, wo derzeit der „Connect Contacts“ Button ist.

Instagram’s "Discover Accounts" aims to connect users to creators and brands based on their interests,



whereas the current "Discover People" aims to connect users to the people they may know pic.twitter.com/NoBeWX6EH2