Nach Instagram-Vorbild: TikTok testet Redesign

Was Instagram kann, kann TikTok schon lange. Nachdem die Foto-Plattform in der Vergangenheit immer wieder Features von TikTok kopierte, ist nun TikTok an der Reihe. Die Kurzvideo-App testet ein neues Profil-Design, das dem von Instagram erstaunlich ähnlich sieht. Das Profilbild wurde nach links verschoben, die User-Bio so in den Fokus gerückt. Das neue Design wurde gleich von der New-York-Times-Reporterin Taylor Lorenz entdeckt und auf Twitter geteilt.

Looks like TikTok is redesigning user profiles to look almost exactly like Instagram (new design vs old) pic.twitter.com/uQAHPwaZoh

Eine TikTok-Sprecherin bestätigte dem Online-Magazin The Verge gegenüber:

We’re always looking for ways to improve the user experience on TikTok. We are currently testing profile designs and functionality to ultimately give users more ways to personalize and engage with their profiles