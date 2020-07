Missbräuchlicher Content auf Pinterest wird nicht gelöscht

Soziale Netzwerke wie Facebook oder Instagram zeigen immer wieder, dass die Moderation von Inhalten eine große Herausforderung ist und bleibt. Auch die Plattform Pinterest, die mit ihrer Moderationsstrategie bisher gut fuhr, sitzt nun auf dem Anklagestuhl. Eine Untersuchung hat ergeben, dass es einige Schlupflöcher gibt, um Pinterests Content-Einschränkungen zu umgehen. So ließ sich auf der Plattform missbräuchlicher, schlicht falscher oder auch rassistischer Content finden.

Statt Content zu löschen, der nicht auf die Plattform gehört, wird dieser von Pinterest versteckt. Dabei arbeitet die Plattform mit Experten zusammen, um Keywords und URLs zu identifizieren, die zu Content führen, der gegen die Richtlinien der Plattform verstößt. Hierbei verlässt Pinterest sich auch auf Meldungen der Community:

If people find content that shouldn’t be on Pinterest, we encourage them to report it to us. We rely on the reports from users to evolve our standards as well as using proactive tools to find and remove content. Additionally, we seek advice from outside experts on how we might improve our policies and enforcement,