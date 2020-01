Bing als Standardsuchmaschine? Microsoft greift bei Chrome ein

Mit Bing als Suchmaschine versucht Microsoft, bereits seit Jahren dem Internetgiganten Google Konkurrenz zu machen. Bislang jedoch mit mäßigem Erfolg. Bing kommt nicht einmal ansatzweise an Google heran, wenn es um Marktanteil und Nutzerzahlen geht. Die Konkurrenz, welche Microsoft beispielsweise Slack im Messaging-Bereich machen konnte, scheint im Suchmaschinenmarkt nicht zu gelingen. Google ist als Suchmaschine schlichtweg so präsent, dass es bereits synonym zur Internetsuche geworden ist. Wir „googeln“ etwas, mit „bingen“ hingegen verbinden wir nicht das Suchen über Bing. Es lässt sich kaum sagen, ob eine andere Suchmaschine in absehbarer Zeit ernsthafte Konkurrenz für Google darstellen kann. Microsoft hat nun allerdings auf eine Strategie zurückgegriffen, um Bing mehr in den Vordergrund zu rücken, wie auch The Verge berichtet.

Mittels des Office365 Installers soll Bing künftig in Chrome als Standardsuchmaschine integriert werden. Dies gilt im Übrigen nicht nur für Neuinstallationen, auch Updates und dergleichen führen zur Einführung der Suchmaschine als Default-Option. Diese Einstellung kann zwar wieder geändert werden, doch das Prozedere könnte einige User zunächst abschrecken. Da Google schlicht und ergreifend etablierter und vor allem bekannter daherkommt, ist eine beinah aufgezwungene Alternative zumindest eine fragwürdige Entwicklung.

Sofern man Office365 ProPlus installiert, wird im Browser gleichermaßen eine Erweiterung namens „Microsoft Search in Bing quick access“ eingebaut. Sinn und Zweck ist hierbei, Bing attraktiver zu machen, insbesondere am Arbeitsplatz und im IT-Bereich. In einem offiziellen Post dazu sagt Microsoft:

By making Bing the default search engine, users in your organization with Google Chrome will be able to take advantage of Microsoft Search, including being able to access relevant workplace information directly from the browser address bar. Microsoft Search is part of Microsoft 365 and is turned on by default for all Microsoft apps that support it.