Microsoft Advertising bietet Cookie-basierte A/B Tests für Search Ads

Die neuen Cookie-basierten Experimentkampagnen von Microsoft ermöglichen eine klare Trennung bei der Ausspielung sowohl der Original- als auch der Testkampagne. Denn sobald ein User auf Grundlage der Cookies einmal eine Version angezeigt bekommt, wird ihm diese auch weiterhin ausgespielt. Damit lassen sich die Testresultate besser skalieren.

Das Werbenetzwerk von Microsoft ist für die Branche ein wichtiger Player neben Google, Facebook, Amazon und Co. Vor allem im Search-Kontext spielt Microsoft, nicht zuletzt wegen Bing, eine Rolle. Jetzt hat das Unternehmen verkündet, dass Werbetreibende im Experimentierbereich für Search Ads eine hilfreiche neue Option erhalten: Die Möglichkeit, Testkampagnen Cookie-basiert zu splitten.

Das heißt, dass ein User, der mit einer Variante einer Testkampagne in Kontakt kommt, aufgrund des Cookie-Einsatzes nur Werbung aus dieser Kampagne sieht. Auf diese Weise können Advertiser ihre Tests hinsichtlich der Reaktionen deutlich aussagekräftiger gestalten. Denn sofern ein Advertiser bei einer Testkampagne die Option Search-basiert wählt, könnten die User abhängig von ihrer Suche Ads aus der Original- und der neuen Testversion einer Kampagne ausgespielt bekommen. Die neue Option zur Aufteilung ist laut Microsoft auf präzisere Erkenntnisse ausgelegt, nimmt für die Analyse aber auch mehr Zeit in Anspruch:

However, note that while you may potentially get more accurate data for some of these types of experiments, it may take longer to get statistically significant comparison data than if you did a search-based experiment.