Neues von LinkedIn: Gibt es bald ein Story Feature?

Das Business-Netzwerk LinkedIn verkündete, dass es an einem neuen Story Feature arbeite. Schon vor der Bekanntgabe versuchte die Social-Media-Plattform, Elemente anderer sozialer Netzwerke zu übernehmen und so die User zu einer intensiveren Nutzung zu bewegen. So launchte LinkedIn erst kürzlich ein neues Tool, mit dem die Nutzenden Videos bearbeiten können. Jetzt arbeitet das Scoial-Media-Unternehmen an der Implementierung von Stories. Pete Davies, Head of Costumer Product bei LinkedIn, schrieb in einem Blogpost dazu:

Last year, we started asking ourselves what Stories might look like in a professional context. Stories first appeared on Snapchat, with other platforms like Instagram and Facebook adopting them soon after. They spread for a good reason: they offer a lightweight, fun way to share an update without it having to be perfect or attached to your profile forever.