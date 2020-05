LinkedIn Stories für erste Nutzer ausgerollt

© Canaltech

Besser spät als nie? Auch Business-Plattform LinkedIn wagt sich an das Story-Format und implementiert dieses für seine User. Das neue Feature war vor mehreren Wochen bereits angekündigt worden, jetzt sind LinkedIn Stories für Nutzer in Brasilien verfügbar. Wenn die Funktion dort gut angenommen wird, ist zu vermuten, dass bald jeder Stories auf LinkedIn teilen kann.

Wie bei Snapchat und Instagram – mit kleinen Änderungen

Ursprünglich hatte Snapchat das Format entwickelt. 2016 kopierte Instagram die Idee und traf damit voll ins Schwarze. Mittlerweile haben auch WhatsApp und Facebook die Story-Funktion. Genau wie auf den anderen Plattformen sind die Stories auf LinkedIn für 24 Stunden sichtbar. Jedoch gibt es auch einige Unterschiede: LinkedIn-Mitglieder können Stories nur in Direktnachrichten teilen. Es kann direkt auf Stories geantwortet werden, jedoch nur, wenn zu dem Creator eine direkte Beziehung besteht. User können zudem einstellen, wie sie als Viewer der Story aufgeführt werden, also ob dem Creator der Name und die Jobbezeichnung, der akademische Grad oder das letzte Unternehmen angezeigt werden. Zudem können User Stories, anders als auf Instagram und Co., anonym angucken. Social-Media-Experte Matt Navarra teilte einen Screenshot von den Optionen auf Twitter.

Noch erscheint die Story-Funktion mit ihren Stickern und Filtern nicht ganz passend für den professionell ausgerichteten Auftritt auf LinkedIn. Doch das Business-Netzwerk geht hier mit der Zeit und richtet sich mit Stories vielleicht besonders an den Nachwuchs auf der Plattform. Wie sich der zusätzliche Kanal auf LinkedIn bemerkbar machen wird und für welche Inhalte Mitglieder diesen nutzen, ist natürlich noch unklar. Jedoch kann es nicht schaden, sich Gedanken darüber zu machen, inwiefern LinkedIn Stories für den eigenen Auftritt sinnvoll sein könnten.

