LinkedIn launcht Conversation Ads: Höheres Engagement durch CTA Buttons

Dass Customer Engagement und Direktnachrichten immer weiter an Bedeutung gewinnen, hat auch LinkedIn erkannt und nun eine neue Version von Ads ausgerollt: die Conversation Ads. Mit CTA Buttons sollen nicht nur Interaktionen angeregt, sondern auch die Qualität von Konversationen verbessert und die Zielgruppe genauer analysiert werden.

Dass Marketer Ads als Nachrichten an ihre Zielgruppe auf LinkedIn verschicken können, ist nicht neu. Doch während die alten Message Ads nur eine Auswahloption für die Empfänger zulassen, bieten Conversation Ads mehr. Durch das Einfügen mehrerer CTA Buttons hat der (potenzielle) Kunde die Wahl. Dadurch können Interaktionen gesteigert und vermutlich auch mehr Personen erreicht werden, denn: Während eine einzige Auswahloption das Interesse des Empfängers verfehlen könnte, vervielfachst du mit verschiedenen CTA Buttons die Chancen auf eine Aktion. LinkedIn selbst schreibt dazu:

Conversation Ads build on our current Message Ads offering (formerly Sponsored InMail), and feature a ‚choose your own path‘ experience that lets you create full-funnel campaigns with multiple customized calls-to-action, like product education, webinar sign-ups, and ebook downloads.