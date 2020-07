© LinkedIn

Die weltweite Coronapandemie ist noch nicht überstanden. Trotzdem werden sich die Dinge nach und nach normalisieren. Sollte dies eintreffen, ist es gerade für kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) wichtig, auf den Wiedereinstieg gut vorbereitet zu sein. Die Business-Plattform LinkedIn möchte den Unternehmern dabei unter die Arme greifen und veröffentlichte nun einen neuen Business Guide. Dieser soll den KMU dabei helfen, ein erfolgreiches Comeback nach Covid-19 hinzulegen. Das zwölfseitige E-Book befasst sich dabei mit fünf Überthemen:

Brand Building

Strategic Planning

Change Management

Media Planning

Message Planning

Zu jedem dieser Bereiche gibt LinkedIn praktische Tipps und erläutert, welche Schritte KMU verfolgen können, um nach der Aufhebung der Covid-19-Maßnahmen erfolgreich zu sein.

Es wird für Händler und Markenhersteller immer wichtiger, auch am internationalen Markt zu bestehen. E-Commerce-Experten zeigen dir in diesem Whitepaper, wie dein Unternehmen auch global erfolgreich sein kann.

Jetzt kostenlos herunterladen

Der LinkedIn Business Guide: In sechs Schritten zum Erfolg nach Corona

In dem Ratgeber erklärt LinkedIn in sechs praktischen Schritten, wie KMU den Wiedereinstieg schaffen, nachdem die Coronapandemie die Wirtschaft zeitweise komplett lahm gelegt hat. Für den Guide spannte die Business-Plattform erfolgreiche Unternehmen und Branchenkenner ein, die ihr Expertenwissen an KMU weitergeben. Gestützt werden die Insider-Thesen dann zusätzlich von Statistiken und Daten, die LinkedIn auswertete. In dem Guide finden Unternehmer einen Leitfaden für die Zeit nach der Coronapandemie. Mit diesem sollen sie in sechs einfachen Schritten den Erfolg des Unternehmens maximieren können.

© LinkedIn

Das Buisness-Netzwerk integrierte ebenfalls eine Check-Liste, anhand derer die Unternehmen effektive LinkedIn-Kampagnen konzipieren und schalten können.

LinkedIn gibt Basistipps

Die Tipps, die LinkedIn den KMU in dem Guide präsentiert, sind nicht besonders innovativ oder gewagt. Sie bilden eher die solide Basis für den Einstieg nach der Coronapandemie. Trotzdem liefert der Business Guide einige interessante Insights und Stats, die Unternehmern künftig für ihr Marketing auf LinkedIn nutzen können. Nicht unerwähnt bleiben darf an dieser Stelle, dass die Business-Plattform in dem Ratgeber vermehrt für die eigenen Produkte wirbt.

Natürlich sind nicht alle Unternehmen in der vorteilhaften Lage, ihre Geschäfte nach Covid-19 ohne Weiteres wieder aufzunehmen. Aber für diejenigen, die es über diese schwere Zeit hinweg schaffen, sich über Wasser zu halten oder andere Wege der Umsatzgenerierung gefunden haben, lohnt sich ein Blick in den LinkedIn Business Guide.

Den ganzen Ratgeber kannst du hier herunterladen.