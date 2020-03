Link in Bio auf TikTok: Mehr Traffic über die Video-Plattform

Bisher fehlte auf TikTok noch die Option, einen Link in der Profilbeschreibung einfügen zu können. Doch es gibt Anzeichen, dass der Link in Bio bald kommt.

Screenshot Twitter

Viele Unternehmen nutzen die verschiedenen Social-Media-Kanäle, um Traffic auf ihre Website zu leiten. Der „Link in Bio“ , wie er zum Beispiel auf Instagram bekannt ist, bedeutet für Unternehmen dabei ein wertvolles Marketing Tool. Die relativ junge Plattform TikTok hatte diesen Platz für einen Link in der Profilbeschreibung bisher nicht bereitgestellt. Vor Kurzem erschienen jedoch Screenshots, die zeigen, dass derzeit Tests zur Einbindung eines Link in Bio auf TikTok durchgeführt werden.

Link in Bio auf TikTok – bald für alle?

Ein TikTok-Nutzer teilte einen Screenshot seines Profils auf Twitter. Auf diesem ist zu sehen, wie in den Profileinstellungen der App ein beliebiger Link eingefügt werden kann. Bisher finden noch nicht alle User die Option in ihrem Account, es ist jedoch zu erwarten, dass das Feature bald für alle Nutzer ausgerollt wird.

🚨 New TikTok feature alert 🚨



The long awaited website in bio feature has just rolled out! pic.twitter.com/xoW2kJCypW — Sam (@Sphinx) February 19, 2020

Während eigentlich alle großen Plattformen eine Verlinkung zu der eigenen Website oder eben das Einfügen eines beliebigen Links erlauben, war dies auf TikTok bisher noch nicht möglich. Nur auf das eigene Instagram-Profil konnte verwiesen werden, worüber Abonnenten letztendlich über Umwege auch auf den Websitelink stießen. Doch dies bedeutete für Nutzer einen weiteren Schritt, bei dem sie abspringen können. Viele Unternehmen hielten dadurch TikTok als Social-Präsenz bisher für nicht so relevant wie beispielsweise Instagram.

Die Einführung des neuen Features könnte nun mehr Unternehmen dazu verleiten, einen Account auf der Video-Plattform zu erstellen, um dort eine jüngere Zielgruppe zu erreichen. Dies dürfte aufgrund der derzeit stagnierenden Nutzerzahlen ganz im Interesse von TikTok sein.