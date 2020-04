Levi’s verdoppelt Produkt-Views mit TikTok Commerce

Zwei Dinge haben im Digitalraum während der Coronakrise einen Boost erhalten: Der E-Commerce und TikTok. Beides lässt sich kombinieren, denn Social Commerce ist schon seit Jahren ein relevanter Vertriebsweg für Marken. Bei TikTok, das inzwischen beinahe zwei Milliarden Downloads und rund 800 Millionen aktive User verzeichnet, können erste Marken auf „Shop Now“ setzen, um Produkte direkt über die App anzubieten. Der Jeans-Hersteller Levi’s konnte damit bereits die Produkt-Views auf der Website verdoppeln – und die eigene Social-Commerce-Strategie dank der Plattform weiter stärken.

Auf dem Blog des Unternehmens wird berichtet, dass die Marke im Kontext des eigenen Pop-up Centers für die Kundenanpassung von Produkten, dem Haus Miami, mit den Influencern Callen Schaub, Cosette Rinab, Gabby Morrison und Everett Williams kooperiert hat. Diese bei TikTok sehr erfolgreichen Influencer haben mithilfe der Future-Finish-Technologie von Levi’s ihre eigenen Jeans-Versionen kreiert und das Ganze bei TikTokg geteilt.

Got to make my own jeans at @levis last month! Comment if you want to see the final product?! ##oddlysatisfying ##LevisHausMiami ##Ad

Mit Future Finish können Kunden ihre Jeans individualisieren. Risse oder Farbänderungen sind ebenso möglich wie verschiedene Farben für das bekannte Leder-Badge auf der Rückseite; insgesamt gibt es über 3.400 Kombinationsmöglichkeiten. So schafft Levi’s Interaktionen mit Usern, die diese via Social teilen können.

Doch die Marke wollte bei TikTok nicht nur Branding betreiben, sondern auch die Sales ankurbeln.

Das gelang mit dem „Shop Now“-Programm, das den Usern den Kauf in der App erlaubt. Zwar ist das Programm noch jung und Levi’s eine der ersten Marken, die es umfassend einsetzen. Doch erste Erfolge sind bereits zu erkennen. Denn nach eigenen Angaben haben sich die Produkt-Views für die Future-Finish-Seiten bei levi.com seit dem Launch verdoppelt.

TikTok was the perfect platform for us to expand our efforts in social commerce. Over the last decade, we’ve been on a journey to not only grow our digital footprint, but also help our fans buy our products at the point of inspiration, when they see something they love,