In zwei Monaten finden die Wahlen in den USA statt und die sozialen Netzwerke arbeiten bereits ihre Strategien für die Tage zuvor aus. So gab Mark Zuckerberg in einem Post auf Facebook bekannt, eine Woche vor den Wahlen keine politischen Anzeigen mehr anzunehmen. Dadurch sollen Manipulationen verhindert werden.

We’re going to block new political and issue ads during the final week of the campaign. […] in the final days of an election there may not be enough time to contest new claims. So in the week before the election, we won’t accept new political or issue ads.