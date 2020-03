Snapchat zufolge nutzen über 70 Millionen Menschen täglich die beliebten Snap Lenses. Durchschnittlich drei Minuten experimentieren die Nutzer dabei mit den unterschiedlichsten Effekten. Unternehmen können Snap Lenses jetzt ganz einfach für ihre eigenen Kampagnen nutzen. Mit dem neu gelaunchten Lens Web Builder lassen sich Snapchat Lenses selbst herstellen.

In einer Art Selbstbau-Kit können Unternehmen direkt im Ads Manager auf den Lens Web Builder zugreifen und eigene AR Lenses aus vorgefertigten Templates herstellen. Dabei bietet Snap eine Bibliothek an fertigen 3D-Objekten. Auch eigene Bilder oder Logos sollen einfach hinzuzufügen sein, erklärt Snapchat:

You can choose from a library of hundreds of 3D objects, animations, and effects to build your own custom branded AR Lens. You can also upload your own 2D assets (such as logos and images) to further customize the AR experience. Once you’re finished, you can select your Lenses in the Creative Library of Ads Manager when launching campaigns.