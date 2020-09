© Sharon McCutcheon - Unsplash

Hast du dich schon einmal gefragt, wie viel man verdient, wenn man bei Facebook angestellt ist? So ganz offen geht Facebook nicht mit den Gehältern seiner Mitarbeitenden um, doch Business Insider hat sich die Mühe gemacht, Daten der US-amerikanischen Regierung zu sammeln, um eine Aufstellung der verschiedenen Jahresgehälter machen zu können. Jahresgehälter starten bei 78.499 US-Dollar und gehen bis 655.500 US-Dollar hoch. Mark Zuckerberg hingegen bekommt das geringste Gehalt ausgezahlt. Auf seinem Gehaltscheck steht jedes Jahr nur ein symbolischer US-Dollar.

Jahresgehälter bei Facebook nach Position

Data and engineering Data scientist: 110.659 bis 216.331 US-Dollar Software engineer: 110.000 bis 280.000 US-Dollar Data engineer: 110.000 bis 195.424 US-Dollar Research scientist: 135.000 bis 250.527 US-Dollar Engineering manager: 171.000 bis 280.000 US-Dollar Technical program manager: 111.636 bis 225.000 US-Dollar Production engineer: 110.000 bis 221.597 US-Dollar Director, engineering: 284.200 bis 345.221 US-Dollar Analytics lead: 155.000 US-Dollar Product designer: 105.000 bis 199.355 US-Dollar Front-end engineer: 111.000 bis 225.000 US-Dollar Product manager: 110.000 bis 240.000 US-Dollar Security engineer: 115.000 bis 215.000 US-Dollar



Hardware and networks ASIC and FPGA engineer: 145.000 bis 205.000 US-Dollar Electrical engineer: 125.000 bis 205.000 US-Dollar Optical scientist: 140.000 bis 180.359 US-Dollar Hardware engineer: 155.000 bis 208.192 US-Dollar Network engineer: 78.499 bis 180.000 US-Dollar Vice president, AR/VR partnerships: 425.000 US-Dollar



Policy, content, research Content strategist: 115.000 bis 180.000 US-Dollar Copywriter: 186.376 US-Dollar Policy programs manager: 150.000 US-Dollar SMB creative specialist: 112.172 US-Dollar Vice president, global affairs and communications: 655.500 US-Dollar UX researcher: 120.000 bis 162.000 US-Dollar



Business, management, other Product marketing manager: 110.779 bis 205.680 US-Dollar Finance manager: 145.000 bis 180.000 US-Dollar HR business partner: 153.000 bis 220.500 US-Dollar Business analyst: 130.000 bis 201.676 US-Dollar Events manager: 143.343 US-Dollar Security analyst: 145.089 US-Dollar Lead counsel: 210.000 US-Dollar

Um herauszufinden, wie viel Facebook seinen Angestellten zahlt, wurden die Visa-Anträge von zukünftigen Mitarbeitenden untersucht. Auf diesen muss das Unternehmen angeben, wie viel es plant, dem Mitarbeitenden an Gehalt zu zahlen. Da Mitarbeitenden aus dem Ausland genau so viel gezahlt werden muss wie den aus dem Inland, geben die Zahlen einen guten Einblick in die Jahresgehälter der verschiedenen Positionen bei Facebook. Jedoch fehlen Daten zu den Positionen, die noch nie aus dem Ausland besetzt wurden, da hierfür keine Visa-Anträge vorhanden sind.