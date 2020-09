So hoch sind diverse Jahresgehälter bei Google

© Morning Brew - Unsplash

Was verdienen eigentlich die Mitarbeitenden bei Google? Diese Frage dürften sich viele schon des Öfteren gestellt haben. Immerhin wird allein die Suchmaschine des Unternehmens beinahe synonym mit der Internetsuche gesetzt, bei Googles YouTube tummeln sich inzwischen über zwei Milliarden User und mit Chrome als Weltmarktführer hat Google auch großen Einfluss auf das Surfverhalten der User. Mehr als 127.000 Mitarbeitende zählte Googles Mutterunternehmen Alphabet im Bericht zum zweiten Quartal 2020.

Normalerweise würde Google nicht offenlegen, was Mitarbeitende im Unternehmen verdienen. Allerdings muss das Unternehmen das Gehalt angeben, wenn in den USA ein Visum für eine ausländische Fachkraft beantragt wird. Basierend auf solchen Visa hat Business Insider über 6.000 Gehälter ermittelt, indem die entsprechende Anträge gesichtet wurden. Auf die gleiche Weise hatte der Publisher vor Kurzem bereits diverse Facebook-Jahresgehälter offengelegt.

Die Gehälter: Unternehmensjurist und Software-Direktor ganz oben in der Liste

Die Daten, die Business Insider zur Verfügung standen, ermöglichen kein umfassendes Bild von den Jahresgehältern bei Google. Denn zum einen wurden nur Visa für ausländische Fachkräfte in den USA – zumeist in Kalifornien oder New York – analysiert. Zum anderen wurden nur Daten zur Basisvergütung offengelegt, wie der deutsche Ableger von Business Insider berichtet. Demnach sind nicht alle Stellen im Unternehmen abgedeckt und die Auflistung gibt nur einen ausschnitthaften Überblick.

Dieser zeigt jedoch, dass beispielsweise ein Direktor für Software und Standort-Zuverlässigkeitstechnik satte 389.000 US-Dollar pro Jahr verdienen kann. Das ist mit Abstand das Top-Gehalt, das Business Insider aufgedeckt hat. In ähnliche Sphären stößt ein Unternehmensjurist vor, der zwischen 265.000 und 290.000 US-Dollar jährlich verdienen kann. Zum Vergleich: Googles und Alphabets CEO Sundar Pichai verdient seit Januar 2020 zwei Millionen US-Dollar pro Jahr – dazu kommen Aktien und Boni. Das geht aus einem offiziellen Dokument der United States Securities and Exchange Commission hervor. Alle von Business Insider aufgedeckten Gehälter siehst du in der folgenden Tabelle:

Stellenbeschreibung Jahresgehalt in US-Dollar Direktor für Software und Standort-Zuverlässigkeitstechnik 389.000 Technischer Leiter 182.000 – 260.000 Ingenieur für Datenschutz 120.000 – 184.000 Anwendungstechniker 105.000 – 189.000 Wissenschaftlerin 132.000 – 268.000 Ingenieur für Produktdesign 93.000 – 153.000 Datenanalyst 84.000 – 162.000 Hardware-Ingenieur 110.000 – 243.000 Hardware-Ingenieur zuständig für Zuverlässigkeit 109.000 – 126.000 Netzwerktechniker 81.500 – 187.000 Fertigungsingenieur 112.000 – 195.000 Maschinenbauingenieur 106.000 – 124.94 Produktmanager 114.650 – 217.416 Globale Produktführung 124.000 – 200.000 Produkt-Marketing-Manager 118.000 – 234.000 Projektleiter 153.0000 – 204.000 Produktanalytiker 85.571 – 163.000 UX-Forscher 102.000 – 206.000 UX-Ingenieur 116.000 – 206.000 UX-Designer 120.000 – 250.000 UX-Schriftsteller 125.000 Gestalter für Interaktionen 104.000 – 233.700 Visueller Gestalter 123.000 – 196.000 Unternehmensjurist 265.000 – 290.000 Politik-Spezialist 149.000 – 165.000 Geschäftsanalytiker 93.000 – 169.000 Betriebsanalytiker 114.000 – 137.000 Finanzanalytiker 100.000 – 175.000 Finanzmanager 184.350 – 187.000 Buchhalter 106.000 – 146.000

Alle Zahlen zu den Jahresgehältern entstammen der Analyse von Business Insider. Diese erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und kann nicht abbilden, wie viel ein einzelner Mitarbeitender genau verdient; vielmehr offenbart die Analyse ein interessantes Bild der möglichen Gehaltsspanne für diverse Jobs bei einem der wichtigsten Tech-Unternehmen unserer Zeit.

