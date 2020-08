Wegen iOS 14: Facebook fürchtet Einbruch von Werbeeinahmen

Auf der diesjährigen WWDC kündigte Apple das neue Betriebssystem iOS 14 an und schockte damit App Marketer. Denn mit Einführung von iOS 14 müssen Entwickler sich die Erlaubnis bei den Nutzenden einholen, ihre Daten tracken zu dürfen. In einem Blogpost geht nun Facebook darauf ein, wie stark die Beeinträchtigung tatsächlich sein kann. Das soziale Netzwerk rechnet mit einem Einbruch der Einnahmen des Audience-Network-Werbegeschäfts um über 50 Prozent.

Bis iOS 13 konnten Apps noch standardmäßig auf die Werbe-ID von Apple-Geräten zugreifen. Dieser sogenannte Advertising Identifier (IDFA) liefert Werbenetzwerken wie Facebook einen Einblick in die App-Aktivitäten von Nutzenden. Mit iOS 14 ist diese Werbe-ID praktisch nutzlos geworden, denn ab sofort müssen User dem Tracking aktiv zustimmen. Die eigene Werbeplattform nimmt Apple dabei aus, da User-Daten in dieser laut eigenen Angaben genügend geschützt seien.

Facebook selbst gibt an, dass über eine Milliarde Menschen jeden Monat eine Werbeanzeige im Audience Network sehen. Darunter sind auch viele Android User, die von iOS 14 nicht betroffen sind. Zudem ist nicht klar, wie groß der Anteil der Werbeeinnahmen über das Audience Network im Vergleich zu Anzeigen auf Facebook ist. Doch die Auswirkungen dürften beträchtlich sein, weswegen Facebook in dem Blogpost die nächsten Schritte erklärt. Ohne den IDFA stehen Werbetreibenden weniger Daten für die Durchführung und Auswertung von Werbekampagnen zur Verfügung:

We know this may severely impact publishers’ ability to monetize through Audience Network on iOS 14, and, despite our best efforts, may render Audience Network so ineffective on iOS 14 that it may not make sense to offer it on iOS14 in the future.