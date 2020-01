Instagram: Ronaldo knackt Rekordmarke von 200 Millionen Followern – so viele Fakes sind dabei

Fußballstar Cristiano Ronaldo hat geschafft, wovon viele träumen: Als erste Person hat er die 200-Millionen-Follower-Marke auf Instagram geknackt. Nur ein Account, und zwar der von Instagram selbst, ist mit 330 Millionen Abonnenten erfolgreicher. Mit einem Video feiert Ronaldo seinen neuen Rekord, doch dieser könnte nicht ganz verdient sein: Wie eine HypeAuditor-Untersuchung vermuten lässt, sind etwa 50 Millionen seiner Follower fake.

Laut der Untersuchung sind nur 72,8 Prozent seiner Follower echte Menschen:

Around 72.8 % of his followers are real people, 2.1 % are ’social media influencers‘, 6.4 % are ‚mass followers‘ and a massive 18.7 % are ’suspicious accounts‘.