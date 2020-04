Instagram: Neue Insights zum optimalen Posting-Zeitpunkt

© Tailwind

Auf Instagram musst du guten Content posten, um potentielle Follower von dir zu überzeugen. Doch in diese Gleichung spielt auch mit hinein, wann ein Post veröffentlicht wird. Viele Accountbetreiber fragen sich, wann die optimale Zeit für einen Instagram Post ist. Das Ziel ist es, so viele Menschen wie möglich zu erreichen, um möglichst viele Interaktionen mit dem Post und dem Account zu generieren.

Zur richtigen Zeit der richtige Content

Natürlich unterscheidet sich jeder Account und jede Zielgruppe etwas, doch gerade für neue Accounts kann es hilfreich sein, sich zunächst an erprobten Strategien zu versuchen. Analytics-Tool-Anbieter Tailwind hat nach einer Untersuchung einen Report zu den besten Posting-Zeiten veröffentlicht und diese nach Branchen sortiert. Dafür wurden von Januar bis März 2020 1,8 Millionen Posts analysiert. Laut Report ist es im Allgemeinen am erfolgversprechendsten, mittwochs zu posten, wenn überwiegend Kommentare zu dem Post das Ziel sind. Samstags lassen sich dafür am ehesten viele Likes sammeln. Anschließend lässt sich über die Instagram Insights nachvollziehen, ob die neuen Posting-Zeiten sich auszahlen. In der Grafik kannst du erkennen, wann du je nach Branche am besten posten solltest, wenn du mehr Likes oder mehr Kommentare für deinen Content erhalten möchtest.