Zwar sind die Story Highlights auf Instagram eine sinnvolle Ergänzung, doch bisher galten sie noch nicht als wirklich relevant für die eigene Marketing-Strategie. Diese Tatsache könnte sich bald ändern. Wie Jane Wong auf Twitter teilte, arbeitet Instagram derzeit an der Funktion, Story Highlights mit Hashtags und Standort zu versehen.

Bis zu vier Hashtags könnten demnach bald möglich sein. Im Screenshot ist zu sehen, wie User in Zukunft neben dem Titelbild auch den Standort und Hashtags bearbeiten können. Derzeit ist es nicht möglich, nach Highlights zu suchen und sie sind auch nicht auf der Explore Page zu finden. Die Ergänzung der Hashtags ließe den Schluss zu, dass Instagram dies ändern möchte. Die Vertaggung würde den in den Highlights gespeicherten Content suchbar machen.

Instagram is working on the ability to add location and hashtags (up to 4) to Story Highlights pic.twitter.com/fM64OCV58Y