Instagram Marketing: Die Durchstarter des Monats im Dezember

©Vidar Nordli-Mathisen - Unsplash

Ein Account auf Instagram gehört mittlerweile zu so gut wie jeder gelungenen Marketing-Strategie. Auch Brands können diesen nutzen, um sich eine Followerschaft aufzubauen. Das Gewinnen neuer Abonnenten gestaltet sich bisweilen schwierig, jedoch schaffen es immer wieder einige Accounts, einen regelrechten Senkrechtstart hinzulegen und extrem viele neue Follower zu generieren.

In unserer Reihe „Durchstarter des Monats“ listen wir die Marken-Accounts auf, die im vergangenen Monat die meisten neuen Follower auf Instagram gewinnen konnten. In Zusammenarbeit mit InfluencerDB werden die Accounts im deutschsprachigen Raum analysiert und anschließend die Sieger gekürt.

Von Mählen bietet Elektronik an, die nicht nur qualitativ hochwertig, sondern außerdem gut aussehen soll. „Tech is no longer just tech. Tech is now a lifestyle statement.“, heißt es auf der Seite des Lüneburger Unternehmens. Ende Dezember folgen der Marke 20.000 Abonnenten auf Instagram. Im Vergleich zum November ist dies eine beeindruckende Steigerung von 118,44 Prozent. Da lag wohl bei dem ein oder anderen ein Kopfhörer unter dem Weihnachtsbaum.

Ein perfektes Lächeln gehört für die meisten zu einem gepflegten Äußeren. Zahnschienen, wie Dr Smile sie anbietet, sind dabei vor allem bei Erwachsenen beliebt, die keine feste Zahnspange tragen möchten. Um ganze 55,62 Prozent wuchs die Followerschaft im Dezember auf Instagram. Verantwortlich dafür könnte unter anderem das Gewinnspiel sein, das Ende Dezember startete und eine fast zehnmal so hohe Post Performance aufwies wie die meisten anderen Posts der Marke.

Mit Küchengeräten und vielen Rezepten überzeugte Krups im Dezember. Mittlerweile folgen dem Account auf Instagram 18.000 Fans, was ein Wachstum um 53,25 Prozent bedeutet. Auch der Adventskalender generierte viel Engagement und trug sicher zu diesem Erfolg bei.

Bereits im Oktober rankte der Online Shop für Küchengeräte bei unseren Durchstartern. Dieses Mal wuchs der Account um 48 Prozent. Dabei half sicher auch hier der eigene Adventskalender, der jeden Tag durchschnittlich 1.000 Likes einbrachte, im Vergleich zu sonst durchschnittlich etwa 300 Likes pro Post.

Mitte November fanden die Place To B Awards statt. Mit Fotos von diesem und anderen Events rückt die Organisation Celebrities in den Mittelpunkt. Mehrere Posts am Tag von den Lieblingsstars und -sternchen zogen Follower Growth um knapp 47 Prozent nach sich.

Zum Fest der Liebe hatte Floristikanbieter Emmie Gray wohl ein leichtes Spiel: Um 38,61 Prozent wuchs die Followerzahl. Haltbare rote Rosen schienen ein beliebtes Geschenk zu sein.

Auch Kosmetikanbieter Flaconi rankte bereits im Oktober. Im Dezember wuchs der Account um knapp 35 Prozent und landet mittlerweile bei 98.000 Abonnenten.

Ebenso sammelte die Kosmetikmarke Maybelline mit Hilfe des eigenen Adventskalenders fleißig Follower. Das beliebteste Türchen generierte dabei ganze 18.000 Likes und der ganze Monat einen Anstieg der Follower um 34,63 Prozent.

Deutlich ist auch bei Kosmetikmarke L’Occitane zu sehen, wie ein Adventskalender Engagement hervorruft. Während die „normalen“ Posts höchstens um die 800 Likes erzielen, kommen die „Türchen“ auf über 3.000 Likes. Dadurch wuchs der Account um 34,48 Prozent.

Steter Tropfen höhlt den Stein. Das ist wohl die Instagram-Strategie von Colloseum. Auch die Modemarke veranstaltete ein Gewinnspiel zu Silvester, doch besonders die vielen täglichen Posts könnten zum Erfolg im Dezember beigetragen haben. Der Account wuchs um 34,16 Prozent.

Methodik

Für die Auswahl der Marken-Accounts wurde nach deutschen Marken gefiltert. Die Accounts wurden dann nach dem stärksten prozentualen Wachstum in den letzten vier Wochen sortiert. Dabei wurde die Followeranzahl, also die Größe des Accounts, außer Acht gelassen.