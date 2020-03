Der Instagram Live Stream könnte bald von mehr als zwei Teilnehmern genutzt werden. Das verkündete Instagram CEO Adam Mosseri in einem Q&A auf der Plattform. Live Streaming erlebt in den vergangen Wochen ein echtes Comeback. Durch die Coronapandemie sind die Menschen gezwungen, zu Hause zu bleiben und versuchen, unter anderem über Videotelefonie mit ihrer Familie und Freunden Kontakt zu halten. Zoom verzeichnete beispielsweise in jüngster Vergangenheit einen enormen Nutzerzuwachs und auch die Videochat App Houseparty wird immer populärer. Ein möglicher Grund für den Erfolg: Die Teilnehmerzahl ist nicht begrenzt.

Auch der Social-Media-Riese Facebook möchte sich die aktuelle Beliebtheit von Videochat Apps zunutze machen. Erst kürzlich launchte Facebook auf der Tochterplattform Instagram ein neues Co-Watching Feature, mit dem sich User gemeinsam mit Freunden gespeicherte, gelikte oder vorgeschlagene Posts anschauen können. Das neue Tool ist für kleine Gruppen bis zu sechs Personen geeignet.

Jetzt könnte Instagram auch für den Live Stream ein Update planen. Mosseri erklärte in der Q&A Instagram Story:

Right now you can only go live with one other person at a time, we’re looking into if we could expand that, but it’s not clear that that is the most pressing thing that we can add to Live, versus just getting stability up, adding more features, making it available on web, etcetera.