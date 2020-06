Instagram testet ein neues Feed-Format, in dem User in einem separaten Tab neue Accounts zum Folgen vorschlagen werden. Das neue Listing Feature teilt im Test den bisherigen Instagram Feed in zwei Bereiche auf. User hätten mit dem neuen Feature eine Liste, in dem Posts von vorgeschlagenen Accounts angezeigt werden und einen Feed mit Inhalten von Profilen, die bereits abonniert wurden.

In einem kurzen Video, das von Instagram User Giorgio Nardini auf Twitter geteilt wurde, ist zu sehen, dass das neue Listen-Feature im Feed angezeigt wird. Nutzende sehen in dem Tab „Suggested“ ausschließlich Posts von Accounts, denen sie noch nicht folgen. Klicken Nutzende auf den Tab „Older“, können sie durch bereits angeschaute Posts scrollen.

Instagram bestätigte den Test gegenüber dem Onlineportal SocialMediaToday. Dieser wird zunächst nur mit einer kleinen User-Gruppe durchgeführt. Das Social-Media-Unternehmen erklärt:

If you’re in the test, this is shown after you see all the posts in your Feed. Once you get the “You’re All Caught Up” notice and scroll past it, you have the option to see suggested posts or go back to older posts that you’ve already viewed.