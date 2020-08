Neuer Review- und ID-Prozess: Instagram geht verstärkt gegen Bots und Fake Accounts vor

Instagram möchte künftig härter gegen Bots und Fake-Profile vorgehen. Hierfür werden Accounts, die im weitesten Sinne verdächtig agieren, durch einen neuen Prozess einfacher und schneller überprüft. Instagram erklärt:

We want the content you see on Instagram to be authentic and to come from real people, not bots or others trying to mislead you. Starting today, we will begin asking people to confirm who’s behind an account when we see a pattern of potential inauthentic behavior. By prompting the people behind accounts to confirm their information, we will be able to better understand when accounts are attempting to mislead their followers, hold them accountable, and keep our community safe.