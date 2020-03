In Coronazeiten einfacher in Kontakt bleiben: Instagram launcht neues Co-Watching Feature

Abstand halten als Zeichen der Fürsorge: Um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, sollen die Menschen momentan zu Hause bleiben. Damit Instagram User trotzdem einfach mit ihren Freunden und Familien in Kontakt bleiben können, launchte Instagram jetzt ein neues Co-Watching Feature. Mit dem neuen Tool können sich User gemeinsam Instagram Posts anschauen, die zuvor geliket, gespeichert oder vorgeschlagen wurden.

Um einen Videochat zu starten, muss in der Nachrichten-Inbox einfach auf das Kamera-Icon in der rechten oberen Ecke geklickt werden. Nachdem der andere User das Gespräch angenommen hat, können Posts ausgewählt werden, die die Nutzenden sich dann gemeinsam anschauen können.

Instagram schrieb dazu auf der offiziellen Website der App:

To help people stay connected, we’ve launched media sharing, a new feature that allows you to view Instagram posts together with your friends over video chat. You can start a video chat by tapping the video chat icon in the Direct inbox or in an existing Direct thread, then view saved, liked and suggested photos/videos by tapping the photo icon in the bottom left corner in an ongoing video chat.