Instagram: Kommt bald ein Chronological Feed Update?

Früher war Instagrams Feed in chronologischer Reihenfolge. Instagrams derzeitiger Algorithmus ist darauf ausgelegt, Usern die Posts anzuzeigen, die sie am wahrscheinlichsten mögen – sehr zum Bedauern der meisten Instagram User. Lautstark und oft fordern diese den chronologischen Feed zurück. Bisher machte Instagram jedoch keine Hoffnung, dass es den Algorithmus wieder ändern würde. Doch gerade wurden Hinweise darauf entdeckt, dass ein neues Feature entwickelt wird, welches dem chronologischen Feed recht nah kommt.

I want my instagram feed to be back in its chronological order again.

For the past 12hours, the same pics have been in the feed and nothing new unless I scroll for what feels like an eternity.

Just because I don’t “like” something, doesn’t mean I don’t want to see it 🤷🏼‍♀️