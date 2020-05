© Jane Machun Wong

Bei Instagram könnte es bald deutlich bunter zugehen. Das zeigt zumindest ein Test, den Reverse-Engineering-Expertin Jane Machun Wong entdeckt hat. Auf Twitter teilte sie einen Screenshot, auf dem zu sehen ist, dass User bald womöglich die Hintergrundfarbe ihrer Chat-Verläufe verändern können. Wong merkt an, dass dieses neue Feature ähnlich funktionieren könnte wie im Facebook Messenger. Hier können Nutzende ganz einfach aus 15 Farben eine für ihre Unterhaltung auswählen.

some samples of how Instagram chat colors might look likehttps://t.co/r4I3NOsBFs — Jane Manchun Wong (@wongmjane) May 2, 2020

Coronapandemie führt zu kreativerem Content auf Instagram

Dass Instagram daran arbeitet, die eigene Plattform farbenfroher zu gestalten, könnte auch mit der anhaltenden Verbreitung des Coronavirus zusammenhängen. In einem kurzen Video wendete sich Adam Mosseri, Head of Instagram, direkt an die User. Es freue ihn, dass die Menschen so viele kreative Wege auf der Plattform entdeckt haben, um mit der Coronakrise umzugehen, so Mosseri.

This week on Instagram there has been a lot of creativity. pic.twitter.com/FyQVhFnTCR — Adam Mosseri 😷 (@mosseri) May 2, 2020

Er und sein Team würden mit Hochdruck an neuen Features arbeiten, um die Nutzenden hierbei noch mehr unterstützen zu können. Instagram veröffentlichte bereits einen Guide für Businesses mit Tipps, wie sich diese die Plattform in der momentanen Lage zu Nutze machen können. Auch launchte das Social-Media-Unternehmen eine Reihe von Story Stickern, die kleinen Unternehmen helfen sollen, die Coronapandemie zu überstehen. Zusätzlich feilte die Plattform an ihren Videochat-Optionen.

Die neuen Tests für farbenfrohere Chats könnten zwar weniger dazu beitragen, dass Unternehmen die Coronakrise wirtschaftlich halbwegs unbeschadet überleben. Aber die Neuerung könnte eine willkommene Abwechslung für alle anderen User sein. Diese verbringen nämlich seit den Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen deutlich mehr Zeit in sozialen Netzwerken. Wann und ob das neue Feature ausgerollt wird, ist noch unklar.