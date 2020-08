22 Millionen Posts analysiert: Diese Instagram Carousels bringen am meisten Engagement

Likes gelten in sozialen Medien nach wie vor als relevante Währung, doch gerade für Influencer oder Unternehmen ist die Engagement Rate bei Posts von entscheidender Bedeutung. Um diese zu steigern, versuchen die Accounts auf besonders ansprechenden Content und die passenden Formate zu setzen. Eine aktuelle Studie von Socialinsider und Bannersnack offenbart nun, dass insbesondere die Instagram Carousels bei der Plattform immer populärer werden. Außerdem bringen sie eine bessere Engagement Rate als Videos oder Bilder. Die Analyse zeigt darüber hinaus, wie die Carousels eingesetzt werden sollten, um möglichst viele User zur Interaktion zu bewegen.

Für die Studie von Socialinsider und Bannersnack wurden über 22 Millionen Posts analysiert, die zwischen 2017 und 2020 veröffentlicht wurden. Davon waren beinahe drei Millionen im Carousel-Format gepostet worden. Für den Bericht zur Studie wurden Business Accounts mit mindestens 5.000 Followern miteinbezogen. Als „Total Engagement“ bezeichnen die Macher der Studie die Summe aus Likes und Kommentaren, die Engagement Rate wurde nach Engagement pro 100 Follower gemessen.

Zunächst zeigt sich bei den Ergebnissen der Studie, dass der prozentuale Anteil der Carousels an den gesamten Posts auf Instagram in den vergangenen Jahren deutlich anstieg. 19,44 Prozent der untersuchten Posts waren Carousels, im Jahr 2019 lag der Wert noch bei 14,82 Prozent. Doch schon vergangenes Jahr überholte das Format die Video Posts in Beug auf den prozentualen Anteil.

Im Jahr 2020 kann man sogar monatlich verfolgen, dass Bilder und Videos seltener als Post-Format genutzt werden, während die Wahl häufiger auf die Carousels fällt.

Aus der Analyse von Socialinsider und Bannersnack geht hervor, dass die Engagement Rate bei Carousels bei 1,92 Prozent liegt. Bei Bildern hingegen beträgt sie 1,74 und bei Videos 1,45 Prozent.

Jenn Herman, Instagram-Expertin und Social-Media-Strategin, erklärt im Kontext der Studie:

If you upload a normal post to Instagram, that post appears in the feed of each of your followers based on the algorithmic ranking for each of them. If a follower scrolls past your post, it won’t resurface for them to see it again. However, if you use a carousel post, and a follower scrolls past the post with the first image, Instagram will show them the same post a second time (only a second time, not more than that) with typically the second photo or video from the carousel. This gives you double the exposure opportunities to your followers and a second chance to connect with them if they didn’t react to your first post image or video.