Instagram Bug: Ist die Kamera an, während man im Feed scrollt?

Als User von Smartphones und Laptops sind wir daran gewöhnt, dass Kameras auf uns gerichtet sind. Jedoch nutzen wir diese Geräte in der Annahme, dass die Kameras ausgeschaltet sind und uns nur „sehen“, wenn wir zum Beispiel die Kamera-App öffnen. Dementsprechend überrascht waren kürzlich einige Instagram User, als die Beta-Version von iOS 14 die Kamera als eingeschaltet markierte, während sie durch ihren Feed scrollten.

Casually browsing Instagram when suddenly the new iOS 14 camera/microphone indicator comes on. Then control panel ratted out the app behind it. This is going to change things. #iOS14 pic.twitter.com/EnTIRsqq3R

Diese Entdeckung sorgte verständlicherweise für einige Aufregung, doch Instagram reagierte schnell. The Verge gegenüber gibt die Social App an, dass es sich bei der Anzeige um eine Fehlmeldung auf Apples Seite handelt. Laut Instagram werden die User nur aufgezeichnet, wenn sie dies aktiv entscheiden, zum Beispiel wenn sie eine Story aufnehmen:

We only access your camera when you tell us to — for example, when you swipe from Feed to Camera. We found and are fixing a bug in iOS 14 Beta that mistakenly indicates that some people are using the camera when they aren’t. We do not access your camera in those instances, and no content is recorded.