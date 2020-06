Instagram erlaubt neuen Advertisern in bestimmten Regionen ab sofort, Ad-Kampagnen ohne Verlinkung auf die Facebook Page zu schalten. Das berichtete das News-Portal AdWeek. Das Unternehmen selbst erklärt:

You can now create Instagram ads without having a presence on Facebook. If you are promoting a post from your Instagram business account for the first time, you won’t have to connect to a Facebook ad account or Facebook Page.