Screenshot Instagram

In der Entwicklung von Online-Kommunikation gab es einige Meilensteine. Früher drückten wir Emotionen mit Worten aus. Ab 1982 kam die elektronische Version des Smileys hinzu, mit dem zumindest entweder positive oder negative Gefühle ausgedrückt werden konnten. Mit Emojis wurde dies weitergeführt und seit einigen Jahren wird zu GIFs gegriffen, um die ultimative Reaktion zeigen zu können. Das dachte sich jetzt wohl auch Instagram. Ab sofort kann man mit GIFs auf Stories antworten.

PSA: You can now reply to your friends’ stories using @GIPHY GIFs! Update your app to try it. — Instagram (@instagram) February 4, 2020

Neue Stories-GIF-Funktion nach Aktualisierung der App

Instagram verkündete das neue Feature vor einigen Stunden. Bei unserem Test war die Funktion noch nicht freigeschaltet. Jedoch sollte das GIF Feature bald für alle Nutzer verfügbar sein. Instagram gibt an, dass, um die neue Funktion nutzen zu können, die App einmal aktualisiert werden muss.

Statt also wie bisher entweder eine Antwort zu schreiben oder eine der limitierten Reaktionen zu nutzen, können User nun ein passendes GIF via Giphy heraussuchen und dieses an die Ersteller der Story schicken. Hierfür muss nur auf das Textfeld geklickt werden. Wird eine Antwort eingegeben, erscheint links der Button zu Giphy und passende GIFs werden vorgeschlagen, wie im Video, das Social-Media-Experte Matt Navarra auf Twitter teilte, zu sehen ist.

TIL… You can reply to Instagram Stories with a GIF



Start typing your reply to a story, the icon changes to GIF



h/t @thebkhpic.twitter.com/2j9mN2lg66 — Matt Navarra (@MattNavarra) February 4, 2020

Chance fürs Marketing

Mit der Einführung von GIF-Reaktionen auf Stories geht Instagram einen längst erwarteten Schritt. Stories sind ein sehr erfolgreiches Format auf der Plattform und die acht Reaktionen, die Instagram bisher als Quick Reactions anbot, waren oft nicht passend oder aussagekräftig genug. Es ist zu erwarten, dass User sich gerne die Zeit nehmen, um ein möglichst passendes und witziges GIF herauszusuchen.

Marketer können dies als Chance verstehen, User zu mehr Engagement aufzufordern. Denkbar sind beispielsweise kleine Challenges, in denen die lustigsten GIFs erneut geteilt werden. Für alle Creator dürfte es auf jeden Fall eine willkommene Abwechslung bedeuten, nicht immer die ewig gleichen Reaktionen im Postfach liegen zu haben.