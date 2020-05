IGTV Ads: Ausgewählte Creator können ab jetzt Werbung schalten

Im Februar kündigte Instagram eine große Neuerung an: Creator sollten demnächst in der Lage sein, ihr IGTV zu monetarisieren. Nur einen Monat später kam erneut eine Ankündigung: Ab Frühjahr sollten die ersten Ads in IGTV ausgespielt werden. Nun ist es soweit. Wie Instagram gestern auf dem @creators Account bekanntgab, können ausgewählte Creator ihre Inhalte erstmals monetarisieren.

Starting next week, we are introducing ads in IGTV, our long-form video destination. IGTV ads will initially appear when people click to watch IGTV videos from previews in their feed. The video ads will be built for mobile and up to 15 seconds long. We’ll test various experiences within IGTV ads throughout the year – such as the ability to skip an ad – to make sure the final result works well for people, creators and advertisers,