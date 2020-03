„Huch – Nancy Cartwright guckt meine Instagram Stories“

Auf Instagram heißt es „sehen und gesehen werden“, ganz besonders in den Instagram Stories. Doch bisweilen kann man sich schon wundern, wer so alles auf der eigenen Story landet und diese guckt. Wenn es sich bei diesem Fremden jedoch um einen Celebrity handelt, kann die Nachricht schon mal einen Tweet wert sein. Das dachten in den letzten Wochen einige Instagram User und teilten auf Twitter: „Nancy Cartwright hat meine Instagram Stories geguckt!“

What started as ‚huh, cool‘ when she viewed my boyfriend’s IG has since taken a weird turn pic.twitter.com/K9E3NTrDwd