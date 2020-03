Home Office: Die 10 witzigsten Tweets zum Arbeiten von Zuhause aus

Screenshot @jens_aber_los

Anstatt morgens in die Bahn, das Auto oder auf das Fahrrad zu steigen, setzen sich momentan viele Arbeitnehmer zu Hause an den Küchentisch oder ins Arbeitszimmer. Denn um die Verbreitung des Coronavirus einzudämmen, sind alle Menschen, die im Home Office arbeiten können, dazu aufgerufen, Zuhause zu bleiben. Dabei bringt das Arbeiten in den eigenen vier Wänden ein paar Herausforderungen mit sich, mit denen man gar nicht gerechnet hätte. Was tut man zum Beispiel, wenn man lieber im Stehen arbeitet, nun aber auf den geliebten Stehtisch im Büro verzichten muss? Oder wie erkennen die anderen Bewohner, dass man gerade wirklich arbeitet? Und gilt Social Distancing auch für die eigene Waage? Wir haben für dich die zehn lustigsten Tweets zum Home Office zusammengestellt.

1. Berechtigte Frage

Ja, wie läuft das denn eigentlich, wenn keiner mehr im Büro ist?

Corona-Kontroll-Anruf bei Oma. 📞

Oma: Und ihr kriegt eure Arbeit jetzt übers Internet?

Ich: Ja.

Oma: Und so schickst du das dann auch zurück?

Ich: Ja.

Oma: Und wer nimmt das in der Firma dann an?

😂❤️#Corona#StayTheFHome — Anna Kuehn (@annaxholmes) March 18, 2020

2. Wer kann das schon?

Vielleicht kann da eine kleine Pöbelei aus dem Fenster Abhilfe schaffen.

Was mir beim #Homeoffice immer mehr fehlt, ist das Beschimpfen und Bedrohen der anderen Verkehrsteilnehmer morgens und abends.

Ich kann so nicht arbeiten. — AlterSack (@AlterSack10) March 18, 2020

3. Wir empfehlen: Abstand halten

Das gilt allerdings nicht für die Snackbox. Her mit den Keksen!

4. Ziemlich einleuchtend

Funktioniert übrigens auch mit einer Wollmütze, einer Cappi oder einem Anglerhut. Sieht nur nicht so gut aus.

Damit mein Mann im #Homeoffice weiß wann ich arbeite und wann ich für private Gespräche ansprechbar bin, trage ich zum Arbeiten jetzt Zylinder. pic.twitter.com/07eIuURFYi — Anne Helm (@SeeroiberJenny) March 18, 2020

5. Wer braucht ein Tonstudio, wenn man eine Wolldecke hat?

Mit diesem Trick können Radiostationen Tausende sparen.

Im #HomeOffice haben unsere #BR–#Reporter natürlich kein Tonstudio mit Schalldämmung und Co. Aber zur Not geht's auch anders, wie der Kollege Andreas Wenleder zeigt: https://t.co/o9ksmZPvis — BR24 (@BR24) March 19, 2020

6. Endlich wendet sich das Blatt

Endlich! Hat ja auch lange genug gedauert.

Pro: Das Kind hat mir gerade Frühstück gebracht 😍 #HomeOfficepic.twitter.com/Y25Qr0502k — shiller (@shiller79) March 19, 2020

7. Wir würden sagen: Gar nicht

Götter des Zeitmanagements!

wie schafft ihr neben kindern und #Homeoffice noch einen blog darüber zu schreiben wie der tag mit kindern und homeoffice so war? — Lukas (@lulouk) March 18, 2020

8. Solange sich die Nachbarn nicht beschweren…

Wie lange trage ich diese Jogginghose schon?

9. Not macht erfinderisch

Der Rücken dankt.

Ich arbeite auch im #Homeoffice lieber im Stehen. Geht alles. pic.twitter.com/e1OGxSak7W — Marc Niedzolka (@MarcNiedzolka) March 18, 2020

10. Alles richtig gemacht

„Ja, ich bin im Home Office auch irgendwie produktiver. Keine Ahnung, woran das liegt.“

Coronavirus: Homeoffice, Kurzarbeit und Kündigung

Das Coronavirus hat ganz Europa fest im Griff. Viele Arbeitnehmer sind sich unsicher, was jetzt für sie gilt. Wir haben eure Fragen zum Thema Coronavirus und Arbeitsrecht beantwortet. Bis wieder Normalität einkehrt, lässt sich die Situation aber auf jeden Fall viel besser mit einer großen Portion Humor ertragen. Du kennst noch einen lustigen Tweet mit dem Hashtag #homeoffice? Dann teile ihn mit uns in den Kommentaren.