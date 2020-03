Home Office mit Kindern: Die 10 witzigsten Tweets aus dem Familienalltag

Screenshot @trixirabbit

Viele Eltern stehen in der anhaltenden Coronakrise jeden Tag vor einer großen Herausforderung: Was machen wir mit den Kindern? Denn der Nachwuchs kann auch nicht mehr in die Schule oder den Kindergarten. Arbeiten und dabei noch die Kinder bespaßen ist aber gar nicht so einfach – und manchmal ziemlich lustig. Wir haben für dich die zehn witzigsten Tweets zum Home Office mit Kindern zusammengestellt.

1. Ein unlösbares Problem

Manchmal liegen die Nerven eben blank.

'Ich spreche heute kein Wort mehr! Mit niemandem!', schreit das wütende Kind und stürmt aus dem Zimmer.



Stille.



Kurze Zeit später ein Rascheln unter der Tür. Ein Zettel wird hindurch geschoben: 'Wie krieg ich jetzt Alexa an?' — Nora Imlau (@planet_eltern) March 21, 2020

2. Kreativ muss man sein

„Ja, ist gut…warte! Was?!“

Home-Office mit Kindern Woche 2.



Aus der Küche.



K1: "Mama, ich male mit Fingerfarben!"



Wir haben keine Fingerfarben. — DontTrustTheRabbit (🏡) (@trixirabbit) March 23, 2020

3. Wer es sich leisten kann

Der momentane Albtraum aller in Deutschland lebenden Menschen.

Wenn das Kind aus Freude Klopapier abrollt, ist das heutzutage so wie Geld verbrennen, oder? #HomeOfficeMitKindernpic.twitter.com/egiMVj9Cf8 — Malte Spitz (@maltespitz) March 23, 2020

4. Wir sehen uns heute Abend

Der Gedanke zählt.

[Geschlossene Kitas und Schulen]



1. Woche: Wir gucken aber nicht den ganzen Tag Fernsehen.



2. Woche: Ja, eine Staffel könnt ihr noch gucken.



3. Woche: Hier ist die Fernbedienung. Habt einen schönen Tag. — Der Gasser (@magdasWasser) March 22, 2020

5. Die Lösung ist manchmal so offensichtlich

Dass wir da nicht früher drauf gekommen sind.

Der Mittlere gerade beim Frühstück:

"Ich weiß, warum gerade alle Klopapier kaufen."

"Ach ja, und warum?"

"Falls jetzt ein Asteroid auf die Erde fällt. Weil: PAPIER SCHLÄGT STEIN!" — Pia Drießen – Bis einer heult! (@dailypia) March 23, 2020

6. Achtung bei der Wortwahl

„Sch…äh…F… also so was Blödes aber auch.“

Seit meine Kids beim Mittagessen das erste mal Scheiße und Fuck gebrabbelt haben, lerne ich im Home Office gerade weniger zu fluchen… hach ja… Harmoniiiieee 😅 — LeFloid 🤙 (@LeFloid) March 20, 2020

7. Der ganz normale Wahnsinn

Beschäftigung für den Nachmittag: Aufräumen.

Mittagspause und erste Zwischenbilanz zu Tag 1 von #Homeoffice mit Kind. pic.twitter.com/Oi8kZXDHoO — Jenny Lepies (@Kultanaamio) March 16, 2020

8. Halt! Sofort die Schere runter!

Gespenster sind allerdings schon ziemlich cool.

Telefonat mit dem Gericht wird vom schreienden Kind unterbrochen:



"Guck mal Mama, mit dem schwarzen Vorhang sehe ich aus wie ein Gespenst. Kann ich Löcher reinschneiden?"



"Jaja, ok."



"Ähm Moment mal, welcher Vorhang? DAS IST MEINE ROBE."#Homeoffice läuft hier. — Asha Hedayati (@frauasha) March 25, 2020

9. Zumindest kann man auch „Nein“ ankreuzen

Eindeutige Sachlage.

Zweite Woche #Homeoffice und #Homeschool! Und bei Euch so?



(Immerhin werden die Eltern noch nach ihrer Meinung gefragt und dürfen ankreuzen) pic.twitter.com/RbHuUnF589 — Lara Rydberg (@ryd_lara) March 25, 2020

10. Genau das richtige Make-Up für das Hangouts-Meeting

Bewundernde Blicke der Arbeitskollegen inklusive.

