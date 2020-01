Hier bin ich! Gibt es bald Map Sticker auf Instagram?

Sticker in Instagram Stories werten jede Story auf. Mittlerweile lässt sich unter zahlreichen Möglichkeiten auswählen. Von Umfragen, kurzen Stimmungsbildern, zu Musik- oder Spendenstickern – interaktive Sticker benutzt mittlerweile fast jeder. Einen neuen Sticker hat jetzt Reverse Engineerin Jane Wong entdeckt, dieser könnte Followern die eigene Location verraten.

Instagram is working on Map Sticker for Stories



(Yes I'm typing this at the airport. Found it when I'm posting a Story) pic.twitter.com/MlLulC4459