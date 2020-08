Growth Hacks von Blinkist: Mit Testing und snackable Content Millionen User gewinnen

📅 01.09.2020 – growth marketing SUMMIT Digital Edition 🔺 Was passiert dieses Jahr mit dem jährlichen growth marketing SUMMIT? 🔺 Wie kann ich an der zusätzlichen digitalen Edition teilnehmen? 🔺 Was passiert mit meinen Tickets? Alle Infos im Factsheet 👇🏻😊 pic.twitter.com/Wbpd6OMnZl

Einen Vorgeschmack auf Growth-Strategien für das Marketing oder auch dich als Person erhältst du schon jetzt im Interview aus der Perspektive einer erfolgreichen App wie Blinkist.

Das Interview

OnlineMarketing.de: In welchen Situationen sollte ich Blinkist verwenden?

Sandra Wu: Es gibt viele Gründe, warum Leute Blinkist benutzen. In der DACH-Region wählen über 40 Prozent unserer User Blinkist als Werkzeug für das Self Improvement. Sie glauben, dass das Wissen, das sie von unserer App erhalten, ihnen helfen kann, bessere Menschen zu werden. Der zweitbeliebteste Grund, warum Menschen Blinkist verwenden, ist die Verbesserung ihres Allgemeinwissens. Diese Gründe unterscheiden sich drastisch von unseren US-amerikanischen Anwendern, die Blinkist meistens dafür nutzen, ihre berufliche Entwicklung voranzutreiben.

Blinkist bietet an, Sachbücher in 15-minütige Audios oder komprimierte Texte umzuwandeln: Wie stellt die App sicher, dass die wichtigen Teile der Bücher dabei nicht verloren gehen? Ist es möglich, Inhalte so zu verdichten?

Sandra Wu, Paid Content Marketing Lead bei Blikist, © Blinkist

Wenn wir nur über wichtige Botschaften und Highlights sprechen, können wir dies definitiv in 15 Minuten erklären. Wenn du befürchten, dass bestimmte Details verloren gehen: Davon schaffen es einige möglicherweise nicht in die Blinkist-Versionen. Wir versuchen jedoch nicht, Bücher zu ersetzen. Wir hoffen, dass die Leute, wenn sie genug an der Kernidee des Buches interessiert sind, das gesamte Buch lesen, um mehr herauszufinden.

Blinkist hat das Wachstum aggregiert, ironischerweise indem es etwas reduziert hat. Ist dies ein Symptom unserer Zeit und daher möglicherweise eine Blaupause für digitales Growth Marketing?

Ein wiederkehrendes Thema bei Blinkist ist, dass wir den Menschen helfen, durch den digitalen Lärm zu navigieren. Im digitalen Zeitalter, in dem so viele Informationen verfügbar sind, wollen die Menschen etwas Einfaches und Unkompliziertes. Ich sehe viele Produkte auf dem Vormarsch, die komplexe Themen entmystifizieren, die neuesten Nachrichten zusammenfassen und bestimmte Disziplinen zugänglicher machen.

Blinkist verspricht einen leichteren Zugang zu Wissen. Aber können Benutzer wirklich auf umfassendes Wissen zugreifen, indem sie die komprimierten Content-Elemente konsumieren? Wenn nicht, ist das nicht ein perfekter Hebel für Vermarkter, um zusätzliche Inhalte zu bewerben?

Genau. Aus diesem Grund hat Blinkist kürzlich auch Hörbücher herausgebracht. Wenn sich in der Vergangenheit jemand nach dem Lesen des Blinkist-Erklärers für ein Buch interessierte, verließ er unsere App, um Bücher bei Amazon oder Audible zu kaufen. Jetzt können User in der App bleiben, wenn sie das Buch in Audio-Form genießen möchten.